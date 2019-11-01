Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда его тренерский штаб окончательно определится с заявкой национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020.

Напомним, что 16 ноября россияне дома сыграют с Бельгией, а через три дня в гостях сразятся с Сан-Марино.

"Мы объявим состав во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идёт процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков. Как всегда, внимательно наблюдаем за кандидатами в сборную", - сказал Черчесов.

Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части Евро-2020. В случае победы над Бельгией с нужной разницей голов команда может выйти на первое место в отборочной группе.

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