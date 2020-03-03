Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда окончательно определится заявка национальной команды на ближайший сбор.

Напомним, что 22 марта сборная соберётся на базе в Новогорске и будет готовиться к товарищеским матчам против Швеции (28 марта) и Молдовы (31 марта).

"Список игроков мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодёжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас появится ещё кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?" - сказал Черчесов.

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