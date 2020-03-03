Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда окончательно определится заявка национальной команды на ближайший сбор.
Напомним, что 22 марта сборная соберётся на базе в Новогорске и будет готовиться к товарищеским матчам против Швеции (28 марта) и Молдовы (31 марта).
"Список игроков мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодёжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас появится ещё кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?" - сказал Черчесов.
Не пропустите: Черчесов ответил на вопрос, боится ли он коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов
-
"Атлетик" нацелился на Игуаина
-
Широков сделал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА
-
Дель Пьеро назвал трёх лучших российских футболистов в истории
-
"Я должен уйти от этого гея": Чигринский рассказал, как Ибрагимович анонсировал уход из "Барселоны"
-
Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпиаде
-
Титов поделился мнением об уходе Кокорина из "Зенита"
-
Артета рассказал о травме Лукаса Торрейры
-
Ла Лига отправит гуманитарную помощь китайскому региону, ставшему очагом коронавируса
-
Полиция провела обыски у 18 футбольных фанатов после драк в центре Москвы
-
Президент "Интера" назвал "клоуном" руководителя Серии А
-
Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор
-
Артета прокомментировал выход "Арсенала" в 1/4 финала Кубка Англии
-
Панов: "Я всегда болел за "Спартак", даже когда играл в "Зените"
-
Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса
-
Булыкин сделал прогноз на результативность Кокорина в "Сочи"
-
"Арсенал" работает над продлением контракта с Сака
-
Слуцкий высказался о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА-2023
-
Главные новости дня: 2 марта
-
Матч "Ювентус" - "Интер" может быть еще раз перенесен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15