Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда окончательно определится заявка национальной команды на ближайший сбор.

Напомним, что 22 марта сборная соберётся на базе в Новогорске и будет готовиться к товарищеским матчам против Швеции (28 марта) и Молдовы (31 марта).

"Список игроков мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодёжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас появится ещё кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?" - сказал Черчесов.

Не пропустите: Черчесов ответил на вопрос, боится ли он коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов

Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов