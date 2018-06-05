Черчесов назвал дату появления идеальной сборной России

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Черчесов назвал дату появления идеальной сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда команда будет полностью готова.

"Идеальную сборную под руководством Черчесова увидите 14 июня. Какие положительные стороны в игре сборной в матче против Турции я увидел? Много. Я серьезно. Эмоции другие, движение другое, понимание друг друга – тоже. Моментами видно, что уже получают удовольствие от игры. Организовали прессинг – забили. Дальше будет лучше.

Сегодня был очень хороший тест. Уругвайцы играют по той же системе, что и турки. Всех наших соперников по группе объединяет хорошая работа с мячом – как и сборную Турции. То есть в этой игре мы получили, что называется, три в одном. Понятно, не все удалось, потому что кто-то выбывает из строя. Но мы не собираемся на это ссылаться", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что сборная России провела уже семь матчей подряд без побед.

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