Черчесов назвал футболистов, которые пропустят ЧМ-2018

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о футболистах, у которых нет шансов сыграть на ЧМ-2018.

"Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на ЧМ-2018. К огромному сожалению, серьезные повреждения не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что на групповой стадии Россия сыграет против Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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