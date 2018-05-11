Черчесов назвал главную цель сборной России на ЧМ-2018

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях команды на ЧМ-2018.

"Какой результат на турнире будет приемлемым? Есть барьерный бег: если барьерист думает о последнем барьере, то обязательно споткнется на первом. А еще есть тяжелая атлетика, где веса берут поэтапно. Первая наша цель - выйти из группы, хотя и на самой групповой стадии есть три барьера" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что в групповом этапе Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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