Черчесов назвал город, в котором сборная России хочет провести товарищеский матч с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал город, в котором национальная команда хочет провести товарищеский матч с Бельгией.

"Хотим сыграть матч с бельгийцами 20 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы ещё раз протестировать арену" - сказал Черчесов.

Напомним, что "Газпром Арена" будет принимать четыре матча Евро-2020.

Также стоит отметить, что в квалификации к континентальному первенству сборная России сыграет с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Кипром и Сан-Марино.

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