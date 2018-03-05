Черчесов назвал игроков сборной России, которые могут решить исход важного матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал игроков своей команды, которые могут решить исход важного матча.
"Кто может решить исход важнейшего матча на Чемпионате Мира? Это может сделать Головин. Или Кузяев, братья Миранчуки, Зобнин. Главное - чтобы игроки каждую минуту понимали, что делают общее дело. И в этом смысле совершенно необязательно, чтобы в команде было слишком много звезд", - приводит слова 54-летнего специалиста СЭ.
Напомним, 16-го марта будет принято решение об использовании видеоповторов на ЧМ-2018. | soccernews.ru
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