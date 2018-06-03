Черчесов назвал итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира

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Черчесов назвал итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал итоговую заявку своей команды на домашний Чемпионат Мира.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Денис Черышев ("Вильярреал").

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Напомним, Кутепов оценил силу соперников сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

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