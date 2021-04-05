Черчесов назвал капитана сборной России на Евро-2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не будет менять в ближайшее время капитана национальной команды.
"Вот вы сами говорите: капитан команды. А не капитан главного тренера, капитан болельщиков или капитан комментаторов. Мы видим, кто может повлиять на коллектив. Если бы меня напрягала ситуация с Дзюбой, то его бы не было в команде. Но я уже говорил и сейчас говорю - капитан команды у нас Артём Дзюба. И будет им на Чемпионате Европы. Ответ исчерпывающий?" - сказал Черчесов.
Дзюба стал капитаном российской сборной в сентябре 2018 года после ухода из команды Игоря Акинфеева.
На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
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