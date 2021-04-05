Черчесов назвал капитана сборной России на Евро-2020

1 Теги россияартём дзюбастанислав черчесов

Черчесов назвал капитана сборной России на Евро-2020

Фото РФС / Константин Рыбин

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не будет менять в ближайшее время капитана национальной команды.

"Вот вы сами говорите: капитан команды. А не капитан главного тренера, капитан болельщиков или капитан комментаторов. Мы видим, кто может повлиять на коллектив. Если бы меня напрягала ситуация с Дзюбой, то его бы не было в команде. Но я уже говорил и сейчас говорю - капитан команды у нас Артём Дзюба. И будет им на Чемпионате Европы. Ответ исчерпывающий?" - сказал Черчесов.

Дзюба стал капитаном российской сборной в сентябре 2018 года после ухода из команды Игоря Акинфеева.

На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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