Черчесов назвал критерии отбора игроков в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал критерии отбора игроков в национальную команду.
"В сборной существуют определенные критерии отбора игроков. Мы объявили об этом в первый же день. Футболист должен проявлять себя качественным исполнителем не только на поле, но и за его пределами. В том числе и поэтому команда на сегодняшний день симпатична болельщикам. Хотя мы сделали только маленький шаг в данном направлении", - цитирует 53-летнего специалиста СЭ.
Напомним, Черчесов стал на защиту Акинфеева. | soccernews.ru
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