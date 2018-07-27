Черчесов назвал Лева одним из своих учителей
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, у кого учился тренерскому мастерству.
"Мои учителя? Если говорить о футбольной карьере, то я рос рядом с лучим вратарем своего времени Ринатом Дасаевым. Здесь все понятно.
Ну и тренеровали меня все мэтры совесткого и российского футбола. Начиная с Бескова, который взял в "Спартак", Романцев, Лобановский, Бышовец, Семин, Игнатьев, Садырин, Гаджиев... Не знаю, вроде все. Может кого-то забыл, не дай бог.
Если брать зарубежных, то Йоахим Лев. В "Инсбруке" мы вместе чемпионами становились. Нельзя сказать, что это вдохновило, но от всех ты что-то берешь.", - сказал он.
Напомним, Рейнгольд указал на ошибки Черчесова. | soccernews.ru
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