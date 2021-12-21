Черчесов назвал лучшего вратаря в истории

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Черчесов назвал лучшего вратаря в истории

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов выразил мнение, что лучшим вратарем в истории является легендарный советский голкипер Лев Яшин.

"Лучший вратарь в истории футбола? Лев Иванович Яшин – не потому, что он наш и что мы знакомы были, а потому, что он совершил определенную революцию в нашем деле", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Яшин всю свою карьеру провел в московском "Динамо". Всего он провел за клуб 335 матчей и пропустил 240 голов. За сборную СССР сыграл 74 матча и пропустил 70 голов. Яшин является единственным в истории голкипером, который получал "Золотой мяч". Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР.

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