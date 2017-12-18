Черчесов назвал лучших игроков России 2017 года

Теги станислав черчесовденис глушаковигорь акинфеевфедор смоловалександр кокориналександр головин

Черчесов назвал лучших игроков России 2017 годаГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучших игроков Премьер-Лиги в уходящем году.

Так, пятерка от 54-летнего специалиста выглядит следующим образом:

1. Денис Глушаков ("Спартак")

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

3. Федор Смолов ("Краснодар")

4. Александр Кокорин ("Зенит")

5. Александр Головин (ЦСКА).

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