Черчесов назвал лучших вратарей в истории России



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он считает Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими голкиперами в истории страны.

"Когда я еще там (в Северной Осетии) жил, все время говорили: "Дасаев, Дасаев", - потом рядом с ним оказался в "Спартаке", вместе играли и росли. В моем понимании - он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Также наставник сравнил Дасаева и Акинфеева с голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом де Хеа.

"Зарубежных многих знаю. Давид де Хеа? Мои - лучшие", - добавил 56-летний специалист.

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