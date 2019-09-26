Черчесов назвал лучших вратарей в истории России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он считает Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими голкиперами в истории страны.
"Когда я еще там (в Северной Осетии) жил, все время говорили: "Дасаев, Дасаев", - потом рядом с ним оказался в "Спартаке", вместе играли и росли. В моем понимании - он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
Также наставник сравнил Дасаева и Акинфеева с голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом де Хеа.
"Зарубежных многих знаю. Давид де Хеа? Мои - лучшие", - добавил 56-летний специалист.
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