Черчесов назвал лучший матч ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучший матч завершившегося Чемпионата Мира.

"Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, игра между сборными России и Хорватии - это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры", - приводит слова 54-летнего специалиста официальный сайт ФИФА.

Напомним, Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru