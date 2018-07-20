Черчесов назвал лучший матч ЧМ-2018

Теги станислав черчесовроссияхорватия

Черчесов назвал лучший матч ЧМ-2018Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучший матч завершившегося Чемпионата Мира.

"Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, игра между сборными России и Хорватии - это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры", - приводит слова 54-летнего специалиста официальный сайт ФИФА.

Напомним,  Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов