Черчесов назвал оптимального соперника для сборной России в стыках квалификации ЧМ-2022

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

"Прежде всего нужно оговориться - возможных соперников мы обсуждаем сегодня, в ноябре, а играть предстоит в марте. Практический опыт подсказывает, что за четыре месяца до матчей невозможно предсказать, какой предстанет в нужный момент та или иная сборная. Весной будут те четыре дня, к которым команда должна подойти в оптимальном составе и в оптимальных кондициях. Как это сделать - это уже каждый тренерский штаб национальных команд решает сам, исходя из своего опыта, который у него имеется.

А что касается возможных соперников, то действительно многие из них нам хорошо известны. Играли и с Шотландией, и с Польшей, и с Австрией, и со Швецией, и с Турцией. Невозможно предсказать, кто в каком состоянии будет из них в марте. Но если говорить о сегодняшнем дне, то Турция - наиболее предпочтительный вариант. Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причём играли достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент.

Кстати, федерация футбола Турции связывалась со мной по поводу возможной работы, я изучал эту команду досконально. У них действительно есть очень хорошие игроки, большие личности. Но на данный момент видно, что сборная пока не сбалансирована. Но я ещё раз подчеркиваю, что речь о сегодняшнем моменте, что будет в марте - я не знаю. Какими через четыре месяца будут они? Какими - мы?

Это самый большой перерыв в матчах сборной в сезоне. Здесь очень многое будет решать опыт, те наработки, которые есть у тренеров по подготовке команды через зимнюю паузу. У каких-то тренерских штабов такой опыт есть, у каких-то - нет. Но это может стать определяющим фактором в стыковых матчах", - цитирует Черчесова "Комсомольская правда".

Напомним, что жеребьёвка стыков состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Сборная России попала в корзину сеянных команд.

Со всеми раскладами предстоящей жеребьёвки можно ознакомиться по ссылке.

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