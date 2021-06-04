Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов уже определился с "первым номером" национальной команды на Чемпионате Европы.

Тренер заявил, что основным голкипером будет Антон Шунин из московского "Динамо".

Напомним, что в заявке сборной также есть Матвей Сафонов ("Краснодар") и Юрий Дюпин ("Рубин").

На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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