Черчесов назвал первого вице-капитана сборной России на ЧМ-2018

Теги станислав черчесовроссияфедор смолов

Черчесов назвал первого вице-капитана сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с первым вице-капитаном команды на ЧМ-2018.

"Первым вице-капитаном будет Фёдор Смолов. Кстати, у него была капитанская повязка в матчах с Испанией и Францией, и в обоих случаях он забил. То есть Смолов - из той категории игроков, кого капитанство окрыляет" - сказал Черчесов.

Напомним, что капитаном сборной России на домашнем мундиале будет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

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