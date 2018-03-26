Черчесов назвал причину, из-за которой в сборную не вызывается Аршавин
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причину, из-за которой в национальную команду не вызывается форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин.
"Надо всегда отдавать должное этому футболисту, который блестяще играл за сборную, иногда выдавал даже гениальные матчи. Все идет, все меняется. Андрей играет у себя в команде, неплохо выступает в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его тренировки в Турции, хотя он даже не узнал об этом. Но такая ситуация. Болельщикам - уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение, что у нас - молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убежден, что команде он бы пригодился", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.
Напомним, Галлас поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru
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