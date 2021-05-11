Черчесов назвал причину не включения Гильерме в список претендентов на поездку на Евро-2020

Фото: инстаграм Маринато Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилтерме не попал в расширенный список национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

"Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с "Зенитом" (1:6) он провeл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

35-летний Гильерме в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" 34 матча во всех турнирах и пропустил 40 голов.

Напомним, что чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.

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