Черчесов назвал причину не вызова лучшего бомбардира РПЛ в сборную России

Теги россиястанислав черчесовалександр соболевкрылья советов

Черчесов назвал причину не вызова лучшего бомбардира РПЛ в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев не вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября). 

"Вызывать Соболева мыслей не было. Всему свое время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев забил шесть голов в семи матчах Российской Премьер-лиги и является лучшим бомбардиром турнира.

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