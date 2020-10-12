Черчесов назвал причину ничьей в матче Россия - Турция
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с командой Турции (1:1).
"Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надоело быть объективными. Результат закономерен, поделили очки. На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся, немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
Россияне открыли счет благодаря голу Антона Миранчука, но во втором тайме равновесие восстановил Кенан Караман. В другом матче Венгрия на выезде победила Сербию.
Россия сохранила первое место в группе 3, но Венгрия сократила отставание до одного очка.
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