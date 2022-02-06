Черчесов назвал причину разгромного поражения "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о разгромном поражении своей команды от "Пакша" (0:3) в матче 19-го тура чемпионата Венгрии.

"Решающим моментом матча стал первый гол, который повлиял на игру и результат. Мы играли слишком медленно, а это совсем не то, о чем мы говорили перед матчем. Мы пытались внести коррективы в перерыве, но результат не изменится, если не реализовывать свои моменты.

Мы забиваем мало голов, но я доволен развитием ситуации. В матче с "Пакшем" мы могли забить 3-4 гола, но не сумели, и поэтому заслуженно проиграли. Нам нужно идти дальше, сохраняя спокойствие. Теперь у меня есть полный состав, так как три наших игрока вернулись с Кубка Африки", - приводит слова Черчесова Magyar Nemzet.

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