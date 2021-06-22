Черчесов назвал причину разгромного поражения России в матче с Данией
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией (1:4).
"В плане качества игры и готовности это была наша самая лучшая игра. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулезно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщикам привет, переживаем. Вернее, болельщик имеет право переживать. Мы должны исправляться", – сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, поэтому места в таблице распределялись в соответствии с личными матчами между сборными. Дания, кроме победы над Россией, проиграла Финляндии со счетом 0:1 и получила разницу мячей 4-2. У финнов было поражение от России и, соответственно, разница мячей 1-1. У России разница мячей получилась 2-4.
Не пропустите: Дзюба отреагировал на вылет России с Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения России в матче с Данией
-
Червиченко высказался о вылете сборной России с Евро-2020
-
1
В Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
-
Дзюба отреагировал на вылет России с Евро-2020
-
Россия вылетела с Евро-2020
-
Позор России и провал Украины: все результаты Евро-2020 21 июня
-
Бельгия победила Финляндию в матче Евро-2020
-
2
Дания уничтожила Россию в матче Евро-2020
-
Дзюба повторил рекорд сборной России по числу голов
-
Экс-форварда ЦСКА оштрафовали в Бразилии за выбор бутс на матч (фото)
-
Французский журналист ярко оценил игру Дзюбы на Евро-2020
-
Агент Лунева жестко раскритиковал "Зенит"
-
"Барселона" не смогла договориться по трансферу Госенса
-
Кроос рассказал, о чем он говорил с Роналду после матча Евро-2020
-
Аршавин назвал причину поражения Украины в матче с Австрией
-
Зинченко высказался о поражении Украины в матче с Австрией
-
Шевченко назвал причину поражения сборной Украины в матче с Австрией
-
"Ротор" усилился бывшим игроком "Спартака"
-
Италия сыграет с Австрией в 1/8 финала чемпионата Европы
-
Нидерланды разгромили Северную Македонию в матче Евро-2020