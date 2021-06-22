Черчесов назвал причину разгромного поражения России в матче с Данией

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией (1:4).

"В плане качества игры и готовности это была наша самая лучшая игра. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулезно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщикам привет, переживаем. Вернее, болельщик имеет право переживать. Мы должны исправляться", – сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, поэтому места в таблице распределялись в соответствии с личными матчами между сборными. Дания, кроме победы над Россией, проиграла Финляндии со счетом 0:1 и получила разницу мячей 4-2. У финнов было поражение от России и, соответственно, разница мячей 1-1. У России разница мячей получилась 2-4.

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