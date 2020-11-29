Черчесов назвал причину разгромного поражения сборной России в матче с командой Сербии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о разгромном поражении национальной команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Сербии (0:5).
"Раз так случилось, значит это исключительно мое упущение. Надо делать выводы. Но есть и объективные причины, которые опять могут повториться, ведь болезни и травмы никто не отменял. Соперников мы узнаем седьмого числа, и, наверное, будем играть три игры подряд. Пока нет информации, как все будет происходить.
Нам надо сделать правильный анализ случившегося, а не того, что кто-то нас критикует или не любит. Мы знаем, что работаем для достижения результата, ведь никто за нас этого не сделает", — сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
Из-за поражения от сербов сборная России финишировала на втором месте в группе и не сумела пробиться в дивизион А Лиги наций.
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