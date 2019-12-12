Черчесов назвал самого интенсивного футболиста сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о прогрессе полузащитника национальной команды Александра Головина.

"Сильно ли изменила Головина игра во Франции? Вообще, если брать физические характеристики (пробег, спринты и так далее), почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на Чемпионате Мира, так и остался. Другое дело, что Александр взрослеет. Крепнет как мужчина, то же самое происходило бы и в ЦСКА. Но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя.

Каждую неделю ему нужно обязательно быть на топ-уровне, чтобы демонстрировать лучшие качества. Организм адаптируется, и для футболиста это становится нормой - грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги Чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики "Лион" или "Ницца" ничем не отличаются от ПСЖ. Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России", - сказал Черчесов.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в текущем сезоне он сыграл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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