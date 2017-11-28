Черчесов назвал самого сильного из возможных соперников сборной России по групповому этапу ЧМ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал самого сильного из возможных соперников своей команды по групповому этапу Чемпионата Мира 2018-го года.
" Есть команды, которые уже доказывали свою состоятельность. Во второй корзине это Испания - самая сильная команда корзины. Контрольная игра с испанцами была у нас хорошей, но есть команды, которые стабильно хорошо играют на турнирах. Испанцы к ним принадлежат. Это сильная команда, которая будет одним из фаворитов Чемпионата Мира", - цитирует Черчесова чемпионат.com.
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