Черчесов назвал состав на матч с Австрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав своей команды на сегодняшний товарищеский матч против национальной команды Австрии.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Смолов.

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