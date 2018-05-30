Черчесов назвал состав на матч с Австрией

Теги станислав черчесовроссияавстрия

Черчесов назвал состав на матч с АвстриейГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав своей команды на сегодняшний товарищеский матч против национальной команды Австрии.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Смолов.

Не пропустите: превью к матчу Россия - Австрия. | soccernews.ru

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