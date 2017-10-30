Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал Тула"), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Фёдор Кудряшов ("Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Кёльн"), Игорь Смольников ("Зенит");

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все - "Спартак"), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все - "Локомотив"), Антон Швец ("Ахмат");

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Фёдор Смолов ("Краснодар").

Напомним, что сборная России 11 ноября в Москве сыграет с Аргентиной, а 14 ноября в Санкт-Петербурге - с Испанией.

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