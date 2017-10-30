Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией

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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал Тула"), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Фёдор Кудряшов ("Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Кёльн"), Игорь Смольников ("Зенит");

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все - "Спартак"), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все - "Локомотив"), Антон Швец ("Ахмат");

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Фёдор Смолов ("Краснодар").

Напомним, что сборная России 11 ноября в Москве сыграет с Аргентиной, а 14 ноября в Санкт-Петербурге - с Испанией.

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комментарии
Виктор

НУЖЕН ЛИ ДЕНИСОВ ЧЕРЧЕСОВУ? Нет! Не нужен! Кто-то усиленно проталкивает Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЕТ Черчесову! Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной! Спрашивается! Зачем Денисова всё время НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову??? Даже в матче Локомотива с Зенитом, Денисов играл средне и ничем не выделялся! А в прошедших матчах Денисов играл хуже всех в клубе! И те поражения, которые имеет Локомотив вина прямая Денисова! Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются! Игорю Денисову не место в сборной! Как он безобразно сыграл в матче с Уфой! Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести. Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную??? Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ! А сейчас Денисов сдулся и не играет. Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет. Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!! И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову. Следовательно: - зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив. Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную! Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова! Пусть Денисов, для начала, повысит уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ. Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!

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Константин

ты где тут И.Денисова увидел перепил что ли

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Ван

по блату никого?А Габулов с сборной за какие заслуги? да и Васин - отлично играет за ЦСКА или,все же, он гений привозов?

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