Черчесов назвал состав сборной России на ноябрьские матчи
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой команды на ближайшие матчи.
Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар");
Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия");
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").
Резервный список: Сослан Джанаев ("Сочи"), Александр Жиров ("Зандхаузен"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Владислав Игнатьев, Фёдор Смолов (оба - "Локомотив").
В ноябре сборная России проведёт товарищеский матч с Молдовой, а также сыграет с Турцией и Сербией в Лиге Наций.
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