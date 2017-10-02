Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил заявку национальной команды на товарищеский матч против сборной Южной Кореи.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал Тула"), Андрей Лунев ("Зенит");
Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба - "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Игорь Смольников ("Зенит");
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кёльн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно");
Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Фёдор Смолов ("Краснодар").
Напомним, что матч между сборными России и Южной Кореи состоится в Москве 7 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9