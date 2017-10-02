Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей

Теги станислав черчесовроссияреспублика корея

Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил заявку национальной команды на товарищеский матч против сборной Южной Кореи.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал Тула"), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба - "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Игорь Смольников ("Зенит");

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кёльн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно");

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Фёдор Смолов ("Краснодар").

Напомним, что матч между сборными России и Южной Кореи состоится в Москве 7 октября.

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