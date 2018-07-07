Черчесов назвал стартовый состав сборной России на матч с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал стартовый состав команды на четвертьфинальный матч ЧМ-2018 против Хорватии.

Так, с первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Фёдор Кудряшов, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев, Александр Головин и Артём Дзюба.

Напомним, что матч состоится в Сочи. Начало - в 21:00 по московскому времени.

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