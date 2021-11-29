Черчесов назвал своего кандидата на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов назвал своего кандидата на получение "Золотого мяча".

"Золотой мяч" должен получить Левандовски. Последние сезоны стабильно становится лучшим бомбардиром, чемпионом и так далее. Он его заслужил. Уже в совокупности он его должен получить. В этом году особо еще никто не выделялся, если только еще Бензема.

Да, Месси выиграл Кубок Америки – возможно, это сыграет свою роль, но в клубном сезоне он особо ничем не выделялся, поэтому Роберт заслужил", – сказал Черчесов.

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