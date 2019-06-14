Черчесов назвал вариант лимита на легионеров, который ему нравится
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к вероятному изменению лимита на легионеров в РПЛ.
"Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию! Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально. Клубы будут подходить к покупкам иначе. Наверное, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров - два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда", - сказал Черчесов.
Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле не могут находиться более 6 легионеров.
Однако в скором времени правила будут изменены. Ожидается, что с сезона 2020/21 клубы Премьер-лиги смогут включать в заявку на сезон 7-8 иностранцев, при этом ограничений на их участие в отдельно взятом матче не будет.
Не пропустите: Черчесов рассказал о своём отношении к возможному расширению РПЛ. | http://soccernews.ru
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