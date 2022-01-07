Черчесов не будет учить венгерский язык\

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Фото инстаграм Станислава Черчесова

Новый главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов признался, что не планирует изучать венгерский язык, несмотря на работу в этой стране.

"Не буду учить венгерский язык, потому что предпочитаю совершенствовать свой английский. В прошлый раз я работал в немецкоязычной среде. Но надеюсь, что уже через месяц или два я снова буду говорить по-английски", - сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что российский наставник возглавил "Ференцварош" 20 декабря, заключив с клубом контракт до лета 2024 года.

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