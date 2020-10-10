Черчесов не будет вызывать в сборную России нового игрока из-за болезни Марио Фернандеса

Наставник сборной России Станислав Черчесов не собирается менять заявку команды из-за подозрительного результата теста на коронавирус у защитника Марио Фернандеса.

"Столкнулись с отсутствием ключевых игроков. Мы не первые, кто с этим сталкивается. Вместо Джикии вызвали Беляева, замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, впереди вечер, будем стараться принять оптимальное решение", - сказал Черчесов.

Напомним, что Россия готовится к матчам Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Ранее из-за подозрения на коронавирус сборная потеряла вратаря Гильерме и защитника Георгия Джикию.

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