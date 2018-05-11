Черчесов не исключает изменений в заявке на ЧМ-2018

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов не исключает изменений в заявке на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в расширенной заявке команды на Чемпионат Мира-2018 еще могут быть изменения в течение трех дней. 

"Мы должны подать список из 35 человек до 14 мая. Сегодня у нас только 11 мая, и за оставшееся время еще могут быть изменения. Мы идем по графику. Решили огласить заявку сегодня, потому что футболисты должны знать, к чему готовиться, как готовиться и что планировать", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Не пропустите: Заболотный, Дзюба и Чалов включены в расширенный список сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов