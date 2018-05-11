Черчесов не исключает изменений в заявке на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в расширенной заявке команды на Чемпионат Мира-2018 еще могут быть изменения в течение трех дней.

"Мы должны подать список из 35 человек до 14 мая. Сегодня у нас только 11 мая, и за оставшееся время еще могут быть изменения. Мы идем по графику. Решили огласить заявку сегодня, потому что футболисты должны знать, к чему готовиться, как готовиться и что планировать", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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