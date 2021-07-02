Черчесов не исключил, что Дзюба, Жирков и Кудряшов завершат карьеру в сборной России
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что несколько игроков стартового состава национальной команды могут завершить международную карьеру.
"С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой - продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас", - заявил Черчесов на пресс-конференции, которую транслирует "Матч ТВ".
Кудряшову сейчас 34 года, а Дзюба и Жирков в августе отметят своё 33-летие и 38-летие соответственно.
На Евро-2020 Кудряшов и Жирков из-за травм приняли участие только в одном матче, Дзюба был капитаном сборной и провёл все три игры.
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