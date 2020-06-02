Черчесов не исключил изменения в календаре сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что осенью национальная команда может провести больше матчей, чем планировалось.

"Есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь. Если в сентябре пройдёт сбор, то в октябре и ноябре добавятся игры, которые мы не провели в марте", - сказал Черчесов.

Напомним, что несколько игр российской сборной были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соперниками команды должны были стать Швеция, Молдавия, Польша и Сербия.

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