Черчесов не исключил возвращение Акинфеева в сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов допускает возвращение в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Чтобы была такая нога, как у Акинфеева, нужна голова. Голова должна подсказывать правильные вещи. Мы с ним недавно виделись, переписываемся, созваниваемся. Он меня поздравлял после выигрышных матчей. Так что связь не теряем. Можем ли ещё надеяться на ногу? Пока ЦСКА, а там посмотрим, как в будущем будет всё выглядеть", - сказал Черчесов.

Напомним, что о завершении международной карьеры Акинфеев объявил 1 октября 2018 года.

33-летний голкипер выступал за сборную России с 2003 года, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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