Черчесов: "Не надо принижать наш чемпионат!"

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Черчесов: "Не надо принижать наш чемпионат!"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что общественность слишком принижает уровень российской Премьер-Лиги.

"Надо отметить прозорливость спартаковских селекционеров, которые брали Промеса. Но игроки такого хорошего уровня были не только в "Спартаке", в других командах тоже: Вагнер Лав, Думбия… Не надо принижать наш чемпионат! Посмотрите, какие стадионы, сколько зрителей. Есть интерес. Если бы это было в 1992 году, когда только начали проводить чемпионат России, то, наверное, его было бы невозможно заманить, даже если бы финансы позволяли. Потому что тогда не было стадионов, инфраструктуры, раскрутки. А сейчас не надо удивляться. Сейчас чемпионат мира пройдёт, стадионы у нас практически все новые, идеальные. Конечно, и нам надо дать результат, чтобы в России был бум. Мы максимально постараемся, чтобы сделать это", - сказал Черчесов.

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