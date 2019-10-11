Черчесов: "Не надо страховаться, надо рисковать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своей команды в матче с Шотландией (4:0) в рамках отбора Евро-2020.

"Мы старались нагнетать. С чем могу согласиться, и по ходу игры, и в перерыве подсказал - в середине надо один-два лишних паса не давать. Не надо страховаться, надо рисковать, лучше отдавать сразу в зоны, где опаснее. Мы начали так делать, и стало опаснее", - сказал Черчесов.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. У Шотландии 6 очков и 5 позиция.

13 октября сборная России сыграет в гостях с Кипром, а Шотландия встретится с Сан-Марино в рамках 8-го тура отбора Евро-2020.

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