Черчесов не намерен уходить из сборной России

1 Теги россиястанислав черчесовчемпионат европы

Черчесов не намерен уходить из сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу с национаольной командой до окончания своего контракта, то есть до конца цикла чемпионата мира 2022.

По информации источника, сегодня российский тренер попрощался на базе в Новогорске с игроками, сообщив тем, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи к чемпионату мира.

Также сообщается, что Черчесов не намерен подавать в отставку по собственной инициативе. 

Напомним, что сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав при этом всего 3 очка в трех матчах.

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