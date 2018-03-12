Черчесов: "Не нравится, что в сборную России не верят"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих матчах против национальных команд Бразилии и Франции.

"Нам будет сложно рассчитывать в этих играх на успех? Мы уже слышали это перед Аргентиной и Испанией. Нам не нравится, что в нас до конца не верят. Наша задача - своей работой приобрести симпатии. Аргентина хоть и забила один гол с положения вне игры, но все равно на него наиграла. С испанцами была другая игра. Мы должны делать полшага вперед, отталкиваясь от этих игр", - цитирует наставника сборной России Sport24.

Напомним, Черчесов огласил заявку на игры с Бразилией и Францией. | soccernews.ru