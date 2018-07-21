Черчесов не ответил на вопрос о своем будущем в сборной

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Черчесов не ответил на вопрос о своем будущем в сборнойГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему нравится работать с национальной командой, но не рассказал о том, продолжит ли он руководить коллективом.

" Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится", - сказал он.

На вопрос журналиста о том, продлит ли Черчесов контракт со сборной, специалист ответа не дал.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. 

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