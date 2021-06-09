Черчесов: "Не планирую пока завершать тренерскую карьеру"

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Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему проводит сборы в Австрии.

"Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как необходимо будет поступить. А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.

Мы уже третий раз проводим сборы в Нойштифте и постоянно убеждаемся, что это правильное место. Там сгенерированы все необходимые составляющие: климат, поля, отель, отсутствие большого количества людей, профессионализм организаторов сбора и так далее. Все прошло по плану и сейчас.

Порадовало, что игроки достойно перенесли предложенные нагрузки, понимая, для чего это делается. Кстати, от журналистов мы тоже не закрывались, ваши коллеги могли там спокойно работать. Поэтому программу подготовки мы выполнили на сто процентов", - приводит слова Черчесова Sport24.

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