Черчесов не покинет "Ференцварош"

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Венгерский "Ференцварош" не собирается увольнять российского главного тренера команды Станислава Черчесова, сообщает Sport24.

"Каждый сотрудник, спортсмен и менеджер "Ференцвароша" верит в мир, поскольку спорт и в частности футбол играют важную роль в установлении мира. В связи с этим футбольный клуб "Ференцварош" не намерен заниматься политическими вопросами", — сообщили в клубе.

58-летний Черчесов тренирует "Ференцварош" с 20 декабря 2021 года. Под его руководством клуб из Будапешта провел шесть матчей, одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. После 22 туров "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии.

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