Черчесов не согласен, что сборная России играет в однообразный футбол

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов не согласен, что сборная России играет в однообразный футбол

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что обвинения в адрес национальной команды касательно однообразия игры абсолютно беспочвенны.

"Каждый видит по-своему... Но у нас, согласитесь, каждый раз конкретная игра с конкретным соперником. И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться. Когда говорят, что мы играем в свою игру... Ну... Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать", - сказал Черчесов.

Российская сборная досрочно завоевала путёвку на Евро-2020, выиграв 7 из 8 матчей в квалификации турнира.

Черчесов возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала ЧМ-2018, а годом ранее не смогли выйти из группы на Кубке Конфедераций.

Не пропустите: Черчесов - об игроках сборной России: "Миллионеры, не миллионеры. Они нормальные ребята, которые любят свою страну". | http://soccernews.ru
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