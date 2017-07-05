Черчесов: "Не согласен с тем, что Акинфеева сглазили"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря Игоря Акинфеева в матче группового этапа Кубка Конфедераций с Мексикой (1:2).
"Мы не обсуждали с ним эту тему, потому что иногда лучше промолчать. Потом наступит определённый день, когда мы поговорим об этом. Хотя, на мой взгляд, надо просто эту ситуацию проанализировать и забыть, двигаться дальше. А что касается его высказывания после игры, то его тоже можно понять. На мой взгляд, не надо зацикливаться на этом. Сейчас нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагивать. Не согласен, что Игоря сглазили. Это просто стечение обстоятельств", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
Напомним, что Акинфеев допустил ошибку при счете 1:1 и футболист мексиканцев забил второй гол.
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