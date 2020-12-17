Черчесов не возглавит "Спартак"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не возглавит московский "Спартак", сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, президент Российского футбольного союза Александр Дюков по-прежнему не разрешает специалисту совмещать посты в сборной и клубе. Таким образом, Черчесов останется в сборной России до конца контракта, который действует до 30 декабря 2022 года.

57-летний Черчесов ранее уже тренировал "Спартак". Специалист возглавил московский клуб по ходу сезона-2007 и занял с клубом второе место в чемпионате России. В середине следующего сезона тренер был уволен.

Напомним, что нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2021 года. Таким образом, "красно-белые" приступили к поиску нового тренера.

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